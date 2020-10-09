一名外表相當甜美的馬來西亞空姐柴莉（Zailee Hana Binti Zainal），利用自己的職務之便，多次夾帶毒品過海關，至少將價值75萬美元（約台幣2146萬元）的海洛因，走私到澳洲，不過柴莉被逮捕後，法官得知運毒原因，決定處以從輕量刑。

從2018年10月到2019年1月，現年40歲的空姐柴莉總共走私8包海洛因，每1包的重量大約1公斤，每幫忙運一次毒品，可以獲得1700美元（約台幣4.8萬元）的酬勞，但2019年1月柴莉闖關失敗，在墨爾本機場被隨機抽查，抓到身上藏有海洛因。

空姐處境法官決定從輕量刑(圖片取自/AUSTRALIAN BORDER FORCE)

根據外媒報導，柴莉會幫忙走私毒品，是因為小孩的關係，生有3個子女的柴莉，其中9歲的小女兒米亞（Mia），因為罹患先天性疾病，身體長期遭受痛苦，醫療費、手術費用對柴莉來說，逐漸成為重擔，當時馬印航空（Malindo Air）的人資單位，曾協助舉辦募款活動；不過一名「朋友」得知柴莉狀況，自動提供走私工作，柴莉花3個月，學習如何在雙腿夾著一顆枕頭自然行走，便開始夾帶毒品闖關。

柴莉被逮捕後表示，「我當時很脆弱，願意做任何事情支付米亞醫療費，我對此深感羞愧與抱歉，我會為自己的行為負起全責」；法官卡希爾（Michael Cahill）說，柴莉走私進澳洲的毒品數量可觀，可視為販毒集團關鍵成員，但考量到柴莉深感後悔、沒前科以及個人情況，最後判處9年半有期徒刑，4年9個月不得假釋，否則在澳洲走私毒品是重罪，最重可能判處終身監禁。

(中時新聞網)