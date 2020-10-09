自6月以來中印邊境局勢持續緊張，雙方已在邊境部署大量部隊與重型武器、導彈與先進戰機，在冬季即將來臨前形成高度對峙狀態。為彌補空軍的劣勢，印度除緊急向法國購入飆風戰機之外，同時還宣布加快自行研發號稱超越大陸殲-20戰機的第5代「先進中型戰機」(AMCA)，預計在10年後開始服役。

《多維新聞》指出，今年以來中印邊境衝突形勢加劇，在雙方為邊境部署重兵之際，中國大陸也加入其國產最先進5代機殲-20在軍隊服役，並部署至中印邊境地區。印度媒體報導稱，為因應大陸的5代戰機發展，印度將加速其5代戰機AMCA開發進程。

報導說，印度下一代先進中型戰機是具備雷達隱形功能的5代機，它是一款單座雙引擎用途戰機，重達25噸，將內置彈艙部署所有彈藥，裝備兩台發動機形成超音速巡航能力。AMCA具有複雜的S形蛇形進氣口，這些將旋轉的渦輪葉片隱藏在發動機中，是戰機隱形功能的重要關鍵。

圖為印度AMCA第5代先進中型戰機想像圖。印度空軍曾號稱AMCA要追平F-22、超越殲-20。最新消息稱要加快研發，預計在2030年左右服役。（圖／推特@eurasia_times)

印媒指出，根據現有計劃，該型戰機將在2027年首飛，2029年全面投產。在此之前，印媒曾報導該型戰機投入生產時間定為2032年，並號稱其性能可以追平美製F-22或超越大陸殲-20。

報導稱，儘管印度自行研發的第4代戰機步履蹣跚，但已計畫要在10年內裝備450架5代戰機，同時為加速新戰機研發，印度訂定新的國防法案，允許私營部門參與印度第5代戰機研發。

報導指出，AMCA專案目標是在2027年裝備第5代戰機，但印度空軍將時程定義為「非常緊密」。印度空軍元帥RKS Bhadauria還暗示第5代戰機前2個中隊將裝備進口發動機，後5個中隊則裝備印度國產發動機。

此外，印度空軍正在考慮在其AMCA戰鬥機上增加第6代戰機的技術。為了此一專案，印度將在3年內投入20億美元資金，由印度斯坦航空公司、國防研究發展組織以及一家私營企業組成合資公司，但交由私營企業主導。這家私營企業將投資約3.505億美元，飛機生產工作計畫在2028年啟動，2030年前後實現首飛和裝備。

(中時新聞網)