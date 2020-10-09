聯合國於2012年訂定10月11日為「國際女童日」，這也是「新北女孩日」，為慶祝節日到來，今（9）日新北市政府與台灣運動好事協會聯合舉辨「新北女孩棒球體驗營」，現場由新北市副市長謝政達開球，台灣首位獲得國際棒球女性裁判劉柏君擔任主審，理事長謝文憲表示，棒球不是男生的天下，女生也可以打出一片天。

社會局副局長許秀能、國立台北大學校友總會理事長林錫埼、立委蘇巧慧、市議員洪佳君等人均到場參加活動，75位參加的學員則來自大豐國小、五華國小、五股國中、福營國中等19校，年齡從小五到國三的青少女。

台灣運動好事協會創辦人劉柏君執行長表示，從小就熱愛運動，一般觀念常有男生打棒球、女生打壘球的迷失，但自己偏愛棒球運動，透過運動學習勇敢、自律與自信，使她終於取得國際棒球裁判的資格。

新北副市長謝政達表示，聯合國於2012年訂定10月11日為「國際女童日」，這也是「新北女孩日」，因為依據行政院性平會公布的「提升女孩權益行動方案」調查顯示，女孩體育運動參與不足，因此藉由女孩棒球營，培力女孩運動，並打破傳統棒球營侷限男性參與的刻板印象。

(中時 )