苗栗縣通霄鎮公所為輔導夜市合法化，9月底委外管理鎮上僅存的自強路夜市南遷500公尺，引起部分鎮民及舊攤商指控圖利新廠商、交通混亂等，並質疑新夜市現址違反《苗栗縣通霄鎮攤販管理自治條例》。鎮公所則回應，《都市計畫法》沒有禁止現有道路不得做夜市，自治條例將修法，新夜市現址沒有違法。

根據該自治條例第12條規定，新設臨時攤販不得於現有道路設置，9月底夜市南遷至自強路與福德路及信義路口間，舊攤商不願搬家被斷電、取締，紛爭不斷。部分通霄鎮民批評夜市南遷後，因新址緊鄰超市，交通管制使購物車輛進出困難，且新址地點位於現有道路上，違反自治條例規定。

舊攤商表示，以前擺攤僅需繳電費、清潔費，無需額外給攤位租金，換到新夜市1格攤位半年就要收3600元，事前根本沒充分溝通。鎮長陳漢志回應，夜市約40個攤位，6攤為本地攤商，據了解得標團隊有提出舊攤商租金優惠，且每格半年收3600元租金，也沒有違反公所訂定每日每格上限250元的規定。

陳漢志說，為保障攤商及民眾權益，夜市終究要合法化，且夜市地處公所管理的道路，基於道路維護管理，使用場地本應繳交權利金，而非占地為王的心態，新的管理團隊每月需繳給公所1萬2000元的權利金，委外管理也是希望新團隊能引入更多攤商刺激發展，取得三贏。

陳漢志指出，攤販在都計內道路設攤，只要主管機關同意就能擺攤，以自強路夜市為例，若經申請許可就能設置，地方自治條例有牴觸之虞。陳漢志表示，民眾關心超市交通動線在積極協調中，自治條例第12條牴觸母法，將於下次代表會中修法，夜市新址沒有違法問題，新夜市營業許可將送縣府備查。

(中時 )