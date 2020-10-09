結婚對女人而言，就像是中了樂透一樣開心。但突然遭到橫刀奪愛的景況，想必再有理智的人，也按耐不住熊熊怒火。大陸微博日前流傳1部婚禮影片，新娘開心的與新郎走上紅地毯，突然新娘身旁的伴娘直接衝上前，並當著眾多賓客的面前，直接強吻新郎，讓婚禮所有在場人員都目瞪口呆了，所幸當天主持人臨危不亂，趕緊美言數句化解尷尬場面。

河南省商丘市發生一起伴娘強吻新郎的奇特事件。這對新人正舉辦自己人生中最開心的婚禮，從影片中也可以看出，新人走上紅地毯時，到場參與的來賓都熱烈為這兩人祝福，就在此時，新娘身旁的伴娘，不知是否看到新郎過於帥氣，竟然直接衝上前，強硬的給新郎來個深吻，令新娘錯愕不已的傻在原地，當天的所有來賓也突然一陣安靜驚訝，多數男方朋友卻相當替他感到擔憂，深怕男方婚禮結束後，小命不保被大卸八塊。

新郎竟然遭伴娘強吻，令所有來賓傻眼無語。(翻攝微博)

網友紛紛回應，「防小人竟還要防閨蜜」、「伴娘很危險還會覬覦別人老公」、「伴娘小三」；也有網友說，「自己的伴娘，沒想到是啄木鳥」、「伴娘是不是也想婚了」、「伴娘表示，我得不到的，別人也別想得到」。

所幸，婚禮主持人趕緊化解氣氛，婚禮才得已繼續進行，但讓當天所有參與來賓認為，背後故事絕對不單純。

(中時新聞網)