大陸十一長假結束，9日起恢復上班，大陸寶鋼預期開出11月份內銷盤價，除熱軋鋼品漲多回檔每公噸下調100元人民幣外，其他普冷、鋼板、熱鍍鋅、電鍍鋅及電磁鋼片等多項鋼品則呈現平高盤。對此，中鋼業務副總經理劉敏雄9日晚間表示，中鋼也將於下周開出11月份內銷盤價，不影響既定的漲勢。

大陸寶鋼公布的11月份盤價，除熱軋連漲多月後，首度每公噸下修100元人民幣外，鋼板和普冷鋼品維持平盤，但熱鍍鋅、電鍍鋅及電磁鋼片則每公噸上漲100元人民幣。

對此，劉敏雄認為，由於近期大陸熱軋流通行情稍為走軟, 大陸熱軋外銷價也小幅度向下修正，寶鋼具體把11月熱軋內銷牌價下調以因應市場變化，道理上可以理解，而冷軋行情仍然有撐，故維持平盤，至於其他如塗鍍產品與ES，因有汽車與家電（彩視與空調等）需求持續增加與流通行情維持平高不墜的支撐，故仍可續開漲盤。

展望後市，劉敏雄表示，由於已連續五個月累漲幅度不小，目前部分產品小幅回檔整理亦屬可預見的合理健康現象，待後續大陸地區冬季限產效應擴大與海外需求持續開出，加上原物料仍處高檔，年底前行情仍有機會維持高檔震盪走升格局。整體來說，大陸高檔盤整而歐美市場反而走堅，地區輪動與鋼種輪動仍是健康態勢，因此，中鋼下周開出11月盤價既定的漲勢，不受影響。

(工商 )