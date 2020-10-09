國慶前夕海軍今西南海域操演 2共機又闖入我空域。圖為 大陸解放軍運8運輸機。(圖/國防部提供)

海軍今在西南海域操演，不料共機又擾台，國防部今天證實，早上7點30分，兩架共軍軍機又擾西南空域，是今年擾台第220、221架次，空軍則派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

共機擾台路線圖。（圖/國防部提供）

據了解，空軍派機派機並用廣播驅離，「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域，高度7000公尺的中共軍機注意，你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立刻迴轉脫離」。而共機也在7時50分，直接廣播回話反擊，稱「台灣飛機，我是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動！」

共機頻繁擾台，國防部長嚴德發昨表示，共機今年進入我防空識別區已有1711架次，其中，穿越海峽中線有49架次，進入我西南防空識別區共217架次，均是歷年最多；至於我空軍為因應共機動態，今年出動戰機2972架次，包括76架次是應對共機越中線。為此，今年以來已耗費約255億元成本。

嚴德發表示，共機今年有49架次越中線，確實是最多，海峽中線是條默契線，今年包括演訓，出動4132架次空中兵力，就是為維持海峽中線。

至於共機越海峽中線處置，嚴德發說，共分成3區塊，從中線到24浬是1區塊，24浬到12浬又是1區塊，12浬內即是我領空，愈近12浬，我方處理愈積極；空軍訂有突發狀況處置，因空中狀況變化瞬息萬變，所以由空作部指揮官決定。

(中時新聞網)