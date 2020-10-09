韓星裴勇俊（裴勇浚）、崔智友（崔志宇）主演經典韓劇《冬季戀歌》，在18年前播出風靡全亞洲，也奠定裴勇俊「韓流天王」地位。時隔多年，有傳為紀念《冬季戀歌》20週年，製作組已計畫開拍《冬季戀歌2》，預計在2021年播出。

《冬季戀歌》2002年開播，在韓國、日本、台灣等地掀起一陣旋風，男女主角裴勇俊、崔智友也一炮而紅，成為當時最受歡迎的韓流明星。近日有韓媒更透露，《冬季戀歌》即將推出第2部續集，預計在2021年播出，而續集將由全新製作組負責完成。

《冬季戀歌2》即將開拍的消息一出，令不少粉絲既開心又怕受傷害，一方面好奇續集會以什麼內容呈現，另一方面認為「經典難以超越」，網友紛紛留言「經典拍不好，會被罵死的」、「經典難超越」、「裴勇俊的兩個角色誰都演不出來」、「冬日戀歌我的韓劇初心啊」。

裴勇俊、崔志友、朴容夏及朴帥眉當年憑著演出《冬季戀歌》爆紅全亞洲，如今18年時間過去，4人際遇也大不相同，裴勇俊與崔智友都已找到人生的另一半，結婚升格當爸媽，朴帥眉更是因為演出《巨商金萬德》與韓載錫(韓在石)修成正果，現在已是2個寶貝女兒的媽。至於朴容夏則最令粉絲惋惜，在2012年不堪各方壓力，自殺身亡，享年32歲，好友蘇志燮更是在喪禮上哭到雙眼紅腫，幾近崩潰。

(中時新聞網)