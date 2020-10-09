市定古蹟原台南州立農事試驗場長宿舍，最後一塊拼圖完成了，變身「離塵藝術空間」。(曹婷婷攝)

市定古蹟原台南州立農事試驗場長宿舍，最後一塊拼圖完成了，變身「離塵藝術空間」，為台南再添一處藝術新亮點，國慶連假第一天開幕，台南市長黃偉哲、聯電榮譽董事長曹興誠到場見證，黃偉哲也邀曹興誠今天看藝文表演、明天欣賞國慶焰火。

位於東區的市定古蹟「原台南州立農事試驗場宿舍群」創建於1923年，設立之初，適值日本推行「工業日本、農業臺灣」政策，建構眾多農業相關設施，奠定台灣農業發展基礎。宿舍群場長宿舍宣告整修完成，由索卡藝術獲選委外營運，規畫「離塵藝術空間」，為府東創意森林拼上最後一塊拼圖，原農試場宿舍群至此全數活化。

黃偉哲表示，場長宿舍是過去台南州廳農事試驗場最高職銜人員的職務住所，迄已近百年歷史，為活化場長宿舍空間，文化局以公私協力合作方式委外經營，期透過「藝術、文化、展覽、教育」交互推廣來活化古蹟，使其歷久彌新。

索卡藝術經營的「離塵藝術空間」，自即日起至11月1日也特別規畫《神品》開幕展覽，在近百年歷史、充滿人文氣息的場長宿舍中展出「江戶大名香器」與「當代躍動神獸」等收藏品，將中國宋朝的茶道瓷釉珍品、日本江戶時代的香道器具以及享譽國際的台灣藝術家席時斌的當代雕塑，進行一場跨時空美麗相遇。

(中時 )