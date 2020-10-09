台南市虱目魚產業文化節消費每滿100元送虱目魚1隻，吸引長長人龍排隊。（台南學甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

有吃又有拿，台南虱目魚產業文化節「逗陣來學呷虱目魚」9日上午於學甲區華宗紀念公園展開，精彩的表演、熱鬧的青農市集、免費虱目魚丸品嘗吸引許多民眾參加，消費滿百元就可換鮮肥味美虱目魚1隻，換到的民眾直呼賺到。

台南虱目魚節由五區接力舉辦，接下來由10月17日北門區「鱻北門虱目魚派對」、10月24日七股區「來趣七GO-呷啥咪魚」、10月31日將軍區「將軍虱想同樂會」、11月7日「思慕安南-魚樂台江」接棒。

台南市府副祕書長王揚智表示，台南是虱目魚的故鄉，養殖面積、產量及產值皆為全台第一，而且虱目魚幾乎全隻都是寶，台南人除了虱目魚腮跟魚膽外，其他皆有用處，尤其是虱目魚頭，富含膠原蛋白，愈吃愈涮嘴，尤其台南虱目魚在沿海淺坪式鹹水養殖，活動量充足使魚肉更加鮮甜、美味。

活動現場除了有在地農漁民提供虱目魚相關產品販售，還有免費農漁特產、虱目魚丸免費品嘗，且為鼓勵消費在地當季虱目魚產品，消費每滿100元可領取兌換卷，兌換鮮肥味美虱目魚1隻，限量300隻。

為了推廣食用虱目魚，活動推出「虱目魚創意披薩DIY」，有民眾8點就帶著孫子排隊要報名。創意披薩以台南的日寶虱目魚罐頭為配料，做法簡單，不少民眾第一次吃到虱目魚披薩，覺得非常新奇。

(中時 )