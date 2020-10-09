頂新和德文教基金會創辦人魏應充關心棒球運動發展，推動味全龍隊復出，並選定新竹為未來一軍主球場，又和縣、市政府及體育會棒球委員會合辦「接棒未來盃」少棒邀請賽，24支球隊今（9）日起競逐金盃。比賽場地之一、新竹左岸棒球場下午2點起還有棒球嘉年華遊戲攤位，味全龍徐若熙、曾陶鎔和出身新竹的江忠垣也與現場近千名民眾同樂。

「接棒未來盃」在頭前溪河濱公園左岸棒球場、虎林棒球場、竹東河濱棒球場等地開打，下午的開幕活動味全龍隊啦啦隊「小龍女」熱舞開場，由新竹市棒委會主委柳宗義在開球儀式擔任投手開球，基金會副執行長蕭巧怡擔任打者，江忠垣擔任捕手。開幕儀式後，味全龍隊選手們與少棒球員們玩跑壘大賽，透過「接棒」動作，象徵棒球世代的傳承。

蕭巧怡指出，舉辦2020「接棒未來盃」少棒邀請賽，是希望讓新竹的棒球產業根基更加穩固與茁壯，為新竹投入更多棒球經驗與資源，期盼能成為新竹的指標性賽事之一。

柳宗義表示，感謝魏應充創辦人推動基層棒球的公益計畫，繼捐贈棒球隊交通車，這次又舉辦「接棒未來盃」，讓新竹更增添濃厚的棒球氣息，希望新竹能成為棒球城市，培育更多傑出的棒球人才。

主辦單位下午2至5點在比賽場地之一、新竹左岸棒球場舉辦「接棒未來」棒球嘉年華，有棒球嘉年華遊戲攤位，現場設立「接棒九宮格」、「打擊高手」以及「接棒魔手」區，邀請新竹市民們一同共襄盛舉，體驗投、打、接3種體驗，還能考驗身體協調性以及眼、手反應力。味全龍隊球員曾陶鎔、徐若熙也下場體驗，展現職棒選手的實力，並與小球員互相較勁，相當有趣。

小球員參加「棒球嘉年華」活動，體驗玩棒球的樂趣。（頂新和德文教基金會提供／廖德修台北傳真）

此外，頂新和德文教基金會傳播公益理念，現場亦設立「公益共好」區，推廣基金會的「公益共好包」，這是由魏應充創辦人的「共好」墨寶及樂山教養院院生「畢卡平」的畫作印製成的袋子。

(中時 )