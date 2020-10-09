由於新冠疫情重創，航空業的慘況依舊持續，隨著第二波疫情恐在秋冬季爆發，卡達航空（Qatar Airways）執行長貝克（Akbar Al Baker）警告，航空業最慘的狀況尚未過去，而且不只是一家公司，未來恐有更多航空公司倒下，呼籲政府給予航空業更多的援助和支持。

CNBC報導，Baker日前透過視訊表示，不只是卡達航空，任何一家航空公司最慘的狀況都還沒過去。他說，歐洲很快將會有其他紓困援助計劃，但全球還有其他航空公司倒下，因為第二波疫情將要到來，他認為它會比第一波疫情嚴重。

旅遊數據公司Cirium近日報告發現，今年以來，全球已有43家商業航空公司倒下，因為自年初新冠疫情爆發後，航空旅遊需求便遭到有史以來最嚴重的打擊。貝克也預計，由於航空運輸需求下降，特定航空公司的壟斷情形將會增加。

卡達航空為君主專政國家卡達的旗艦航空營運商，2019至2020財年已累計19億美元創紀錄的虧損，由於疫情及封鎖措施的影響，但Baker也警告虧損尚未結束。他說，該公司的虧損將持續下去，因為全球每家航空公司都會持續虧損，加上也沒有更多的乘客可以載送，就算有大量乘客可以載送，交通是否能順利通行也是一大問題，因為許多國家已將他們的機場關閉。

Baker感嘆，世界各地的機場和政府都禁止某些國家和地區的的人入境，他認為繼續關閉機場是一個非常愚蠢的決定。他呼籲政府必須介入並支持航空公司，因為航空公司是就業的引擎，對國家經濟非常重要，航空公司若想生存下來，就需獲得政府的暫時支持。

根據標普全球（S&P Global）的數據顯示，今年的整體旅遊需求預計將暴跌70%；國際航空運輸協會（IATA）也預計，航空旅遊需求到2024年以前都無法回到新冠疫情前的水準。

Baker認為，若新冠疫情在不久的將來進一步擴散，復甦可能要等到2024年之後，不至於到10年以後，但肯定會晚個3到5年。

(中時新聞網)