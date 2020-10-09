前國民黨主席洪秀柱9日搭機前往上海，準備出席第三屆海峽兩岸青年發展論壇，行前洪秀柱在桃園機場表示，受疫情及近年來去中國化教育影響，台灣青年學子與大陸距離越來越遠，在網路上越吵越兇，「相罵無好」，令人憂心。

洪秀柱受訪時說，改善兩岸年輕人的關係還是要靠交流，但是民進黨政府不斷用威脅恐嚇的方式為難大家，阻隔雙方交流的管道，這樣下去兩岸不會有好的結果，即使官方的交流斷了，民間的交流不能中斷。

洪秀柱也表示，此行並沒有替誰傳遞什麼訊息，相較前兩屆青年論壇，每屆都有近兩百位青年學生前往參加，是非常好的交流，不過今年受疫情限制，以及台灣目前對大陸不友善的氛圍，讓有意願參加的人紛紛打退堂鼓。

對於近來兩岸局勢緊繃，使得兩岸年輕人越走越遠，洪秀柱痛批現在的政府封殺交流管道，任何想去大陸的人都被威脅恐嚇，去的話會惹來麻煩，不去的話兩岸關係不會有好結果，洪秀柱強調，民間交流不能斷，「我們未來一定要做！」

第三屆海峽兩岸青年發展論壇13日在浙江杭州登場，洪秀柱應邀以中華青雁和平教育基金會董事長身分出席，9日抵達大陸後依官方規定先隔離2天，確定沒問題後，12日再參加論壇官方晚宴，13日參加論壇開幕式後，預計14日返台，並按疾管局規定居家檢疫14天。

(中時 )