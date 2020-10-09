台南市麻豆區培文國小9日歡度百歲生日，新英語多功能教室同時啟用。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆區培文國小9日歡度百歲生日，台南市黃偉哲親自前往祝賀，與培文國小校長陳明和等人為校內新設「英語情境教室」、「多功能語言教室」落成啟用揭牌，期勉培文的孩子在設備新穎的情境教室及語言教室，全面提升英語聽說讀寫能力。

培文國小的語言教室之前因增班以及科任教室規畫不得已而撤除，改為級任教室，適逢學校百年校慶，由光復後第5任林書勝校長之子林永炫老師家屬捐贈90萬元，以及光復後第15屆校友陳金發董事長慷慨解囊64萬元，設立新的英語情境教室及多功能語言教室。

黃偉哲表示，培文國小是麻豆地區孕育學子重要的一個學校，走過一百年相當不容易，感謝校友們支持學弟妹，提供經費資源培育下一代。

黃偉哲說，為了讓台南子弟能走向世界，與國際接軌，雙語教育是相當重要的，期盼在各界共同營造的優質英語學習環境，還有市府團隊的努力之下，讓台南市學童的英語力、閱讀能力能夠再創佳績。

陳明和表示，培文國小今日不僅歡慶百周年生日，學校環境設備也有嶄新風貌，英語情境教育及語言教室的設立，可大幅提升培文學子競爭力，全體教職同仁將持續積極精進教學，厚植學生學力，再創培文百年風華。

(中時 )