中信兄弟今晚在主場迎戰統一獅，兩隊都派出洋投先發，由「三冠王」德保拉對上投兄弟頗有心得的布雷克，獅隊先攻下分數，不過4下兄弟打了整整10人次、攻下5分逆轉，最後兄弟5比2拿下勝利，下半季獅隊的勝差縮短到0.5場。

3局上半統一獅率先有攻勢林祐樂、陳傑憲、羅國龍、高國慶連續4支安打，突破德保拉壓制攻下2分。

兄弟則在4局下半反攻，布雷克突然發生亂流，先保送張志豪後，又對蘇緯達觸身球，接著從周思齊敲安開始，兄弟連敲4支安打一舉攻下5分逆轉，並一路領先到最後。

其實此戰布雷克主投6局僅被敲5支安打，另有6次三振、2保送，不過安打都其中在遇上亂流的第4局，讓兄弟攻下5分大局而吞敗；德保拉則是主投8局被敲8安，但獅隊整場發生3次雙殺打斷送攻勢，因此德保拉僅失2分，另有6三振、無保送，拿下本季第15勝，自責分率降到3.31，穩坐投手三冠王。

兄弟此戰贏球後，與統一獅縮短到僅半場勝差，剩下8場比賽有機會翻盤躍居下半季冠軍。此外今天是兄弟LINE主題日，吸引10523人進場，為本季洲際第3場破萬比賽，觀眾人數為今年第6多。

(中時 )