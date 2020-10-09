澳洲的好萊塢女星瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson），曾在電影《歌喉讚》中以「胖艾美」一角聞名，7月時她成功甩掉22kg，事隔2個多月之後，積極健身的她剷肉已到27公斤，而睽違已久的尖下巴也出來見客。

瑞貝爾威爾森原先重達105公斤，今年為了身體健康決定揮別棉花糖女孩，對外放話要瘦到75公斤，而瘦身有成的她如今已經瘦了27公斤，距離預計目標只剩下3公斤，當曬出瘦身成功的照片，身型不僅足足小了好幾圈，就連臉部也消瘦不少，甚至連尖下巴都出來見客，也讓她公開喊話：「請叫我勻稱艾美（Fit Amy）」，正式甩開「胖艾美」稱號。

瑞貝爾威爾森距離瘦身目標僅剩3公斤。（圖／rebelwilson IG）

瑞貝爾威爾森在電影中以瘋狂又風趣的形象紅遍全球，還曾在訪談中搞笑表示「我的工作就是收錢變胖」，更透露當初是片商要求她才刻意變胖讓體重破百，如今邁入40歲大關，擔憂過重不僅影響健康還會侷限角色演出，因此今年發下豪語將瘦到75kg，如今距離目標也僅剩3kg。

瑞貝爾威爾森激瘦照曝光後，讓粉絲留言大讚：「整麼變得這麼美」、「這麼有毅力減重，真的太激勵人心了」、「跟以前比起來判若兩人」。

(中時新聞網)