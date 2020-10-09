大家都知道賣吃的非常辛苦，不僅要服務顧客，還要製作餐點，相當忙碌，有位網友日前到新竹一家麵店用餐，一名年紀大約才國小三年級的妹妹，在店裡忙進忙出，收桌子、點餐、上菜都很熟練，當她幫網友點餐時，補充一句話讓網友忍不住讚賞「架式十足」。

網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示這次分享不是負面經歷，而是勵志的故事，原PO說當天開車在新竹亂繞，隨意進到一家麵店用餐，小妹妹原本在收拾餐桌，見狀馬上過來招呼，原PO點完餐後，這時小妹妹問一句「都叫乾的，要不要來碗湯」？對此原PO相當驚訝，也隨著小妹妹推薦點一碗餛飩湯。

小妹妹幫爸媽顧外場，相當稱職（圖片取自爆廢公社）

待餐點都點完，小妹妹對爸爸喊「乾麵改做3，板條1，餛飩湯改2」，自動幫內場併單，讓原PO另眼相看；且用餐時怕顧客熱，自動加強風扇、不斷確認餐點內容、提醒顧客辣椒會辣等，極力關心每桌顧客，對於小妹妹俐落聰明，原PO表示相當感動，不僅無怨無悔替父母分擔工作，整個外場也只有她一人。

原PO也補充，這位懂事小妹妹，在家幫忙大約4年，「從一開始累到爆，會對客人發飆，到現在對服務超貼心熟練」，被問到喜不喜歡幫忙工作，小妹妹笑說「喜歡！下班可以跟爸爸媽媽一起去吃麥當勞」，最後原PO也希望大家不要在文章裡斷章取義，「我們無法在短時間內、或是一篇文章中的一小部分文字，得知一個家庭的真實樣貌」，不過可以肯定的是，如果前往這間麵店用餐，心情一定會很好，「因為你會看到一個天真可愛的女孩，她是她父母親眼中的心肝寶貝」。

(中時新聞網)