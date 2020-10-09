印度首枚國產聖詩反幅射導彈由Su-30MKI戰機發射，未來可望與其地戰機整合，專門打擊敵方雷達與通訊系統。（圖／ANI)

印度軍方宣布，由印度國防研究與發展組織（DRDO）開發的反幅射導彈「聖詩」(Rudram)，今天在印度東部海岸由一架蘇-30戰機試射成功。這種用以壓制敵方防空雷達與通信系統的導彈可以在不同高度發射，同時能與幻象戰機、美洲豹攻擊機及印度自製的光輝戰機進行整合。

據印度《現代新聞時報》報導，此一自行開發的新型反幅射導彈將為印度空軍戰機提供空中優勢和戰術能力。它是印度空軍首枚反幅射導彈，目前以Su-30MKI為主要測試平台，未來可以與印度空軍的各種戰機進行整合，包括幻象2000、光輝(Tejas)戰機以及美洲豹(Jaguar)攻擊機。

報導說，此種新型反輻射導彈（NGARM）的打擊範圍約為100至150公里，單級導彈重140公斤，由雙脈衝固態火箭發動機推進，使用配備光學近程引信的預成破片彈頭，能在敵方空域管制上製造出監控缺口，是DRDO在與俄羅斯聯合開發的超音速布拉莫斯(Brahmos)之後研發的第一枚國產空對地導彈。

India successfully testfired ‘Rudram’ Anti-Radiation Missile from a Sukhoi-30 fighter aircraft off east coast.



With this DRDO developed missile, India establishes indigenous capability to develop long-range air-launched anti-radiation missiles for neutralizing enemy targets. pic.twitter.com/oeygAmZY9V — ANI (@ANI) October 9, 2020

印媒指出，在與中國大陸邊境地區情勢持續緊張的狀況下，印度已進行了4次不同款式的導彈測試，包括射程700公里的超音速勇氣(Shaurya)彈道導彈，同時也在境地區部署了無畏(Nirbhay)巡航導彈。

(中時新聞網)