健保面臨財務收支不平衡的問題，調漲費率已箭在弦上。消基會今為健保改革提出建言，呼籲將節流所省下的錢滾入安全準備金，延緩費率調漲期程幅度。另外，愛滋病、C肝用藥本來就不應由健保負擔，而應回歸公務預算，減輕健保財務負擔。

消基會秘書長吳榮達表示，很多人認為要先談節流再談保費調漲，但事實上健保署都有在做節流。就重複檢驗檢查方面，根據健保署統計，前20大支出項目中，申報點數由2017年上半年的7%降至2019年上半年的1.5%，28日再執行率有2017年上半年的7.93%降至2019年上半年的6.64%。

吳榮達進一步引述媒體資料指出，在重複用藥方面，2014到2019年則減少近77億元支出。特材費用減省則從2018年的1.6億點將至2019年的7800萬點，藥品則從2018年的88億點將至2019年的74億點。

即便如此，特材、藥品的健保支出還是在成長，高於低推估值，甚至超過高推估值，顯示節流成效仍然有限。吳榮達表示，整體的節流措施到2019年底為止共增加了100多億元的健保給付預算，但這些錢卻滾入健保給付數額，增加給付支出，加劇財務惡化。他認為，這筆錢應該進入安全準備金，延緩費率調漲期程幅度。

另一方面，原本應有疾管署公務預算支出的愛滋病醫療費用，在2017年2月起，病患用藥兩年後改由健保給付負擔，以2019年為例，已增加40幾億元的健保支出。政府為達政策目標，先前放寬了C肝新藥的給付條件，增加了100多億元的健保支出。吳榮達認為，這些支出都應回歸公務預算，減輕健保的財務包袱。若沒有推動這些措施，今天就不須如此急著調漲保費。

吳榮達表示，若健保財務收支平衡是唯一的考量，那唯一的選項就是提高保費，當調無可調是，就需回頭來檢討是否還有其他收入來源，包括菸捐及酒捐的挹注、提高部分負擔、公務預算挹注等，或是縮減給付項目、適應症給付條件、限制醫療次數等。

(中時 )