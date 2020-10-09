雙十國慶前夕，大陸遼寧海事局於9日下午突然連續發布「遼航警0206」、「遼航警0207」、「遼航警0208」連續3個航行警告，指出解放軍自9日起會在黃海北部舉行軍演。大陸軍媒也於9日公布影片稱，解放軍近日在「遼航警0204」、「遼航警0205」的渤海演習中，以航母艦載機殲-15對「海島目標」進行對地打擊。

央廣軍事官方微博9日發布影片及新聞稱，連日來，海軍艦載航空兵某部在渤海某空域，組織殲-15艦載戰鬥機開展多課目實兵戰術對抗訓練，模擬對海島目標進行對地打擊。在演練中，殲-15編隊穿越山谷、躲避雷達、低空掠海、搜尋目標，隨後精准命中。畫面顯示，殲-15在模擬對地打擊的過程中，出現殲-15已達到「極限速度」的告警聲，並以電視導引的方式對目標進行對地炸射。

遼寧海事局於6、7日曾分別發布「遼航警0204」及「遼航警0205」，指出解放軍分別在7日8時至16時，及8日7時至20時，在渤海海域執行軍事任務。兩次演習範圍位於遼東灣葫蘆島軍港南方的大範圍海域，演習涵蓋了遼東灣的覺華島、磨盤山島、閻家山島及張家子島。央廣軍事9日發布的影片裡，殲-15模擬炸射的海島目標即為閻家山島。

此外，在雙十國慶前夕，遼寧海事局也突然於9日下午連發「遼航警0206」、「遼航警0207」、「遼航警0208」連續3個航行警告，指出解放軍分別將於9日16時至16日16時、9日18時至15日12時、11日至17日每天6時至18時在黃海北部執行軍事任務及實彈射擊。演習任務範圍涵蓋大連軍港南方海域及位於黃海北部中間的兩個海區。

(旺報 )