陽明海洋文化藝術館9、10日舉辦「2020好港節」，集合文創市集、獨立音樂及藝術展覽等，展現基隆港風情。（陳彩玲攝）

陽明海洋文化藝術館9、10日舉辦「2020好港節」，集合文創市集、獨立音樂及藝術展覽等，展現基隆港風情，現場超過40個市集，並推出限量創意美食，林右昌表示，基隆是漂亮的海港城市，經過這幾年的整治後，已經脫胎換骨，好港節後接著是國慶晚會及市集，讓民眾能體驗港都風情。

林右昌說，基隆為全台最靠近港口的城市，文化、經濟與港口相生相依，好港節運用美學風格包裝行銷基隆港與市，邀集在地年輕人及基隆港邊周圍商家共同參與，一起展現近年蛻變的文創軟實力，林右昌強調，基隆雖然不是直轄市，但已經有直轄市的水準。

今年陽明海洋文化藝術館更推出限量創意「港口包」，以基隆在地「鮮小卷」、「吉古拉」及基隆秘方「沙茶咖哩」包入台式刈包皮，化身活動創意美食，透過美食品嚐了解基隆人獨特的飲食文化。

陽明海洋文化藝術館表示，2020好港節在入夜後將變身「基隆港經典碼頭酒吧」，讓民眾重回1950年基隆港繁華時期，港都與船員最愛的休閒娛樂場所，點杯基隆特調的「三公酒」，走進基隆港早期的港口生活、欣賞基隆港「老照片舊時光」戶外展；另於文化館內有「走入大航海時代-台灣400年畫展」，重新憶起400年前的情景，見證基隆在歷史重要的據點與地位。

(中時 )