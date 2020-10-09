儘管9月國際金價寫下2016年11月來最差月度表現，世界黃金協會（WGC）最新報告指出，9月全球黃金ETF連續第10個月淨流入，今年截至9月底淨流入逾1,000噸，是歷年來首見，總持倉量創歷史新高。

根據WGC報告，9月黃金ETF持倉量增加68.1噸（相當於46億美元），占總資產管理規模（AUM）的2％。

今年截至9月底，全球黃金ETF淨流入1,003噸（相當於557億美元），是歷來首見年度淨流入量突破1,000噸里程碑，總持倉量因而達3,880噸，相當於資產管理規模2,350億美元，創歷史新高。

總括來看，今年迄至9月底，全球黃金ETF的資產管理規模成長67％。

若以地區而論，帶頭吸金的仍是北美市場，該地區9月黃金ETF淨流入34.6噸（相當於22億美元）。歐洲黃金ETF淨流入26噸（相當於19億美元）。

上月亞洲黃金ETF持倉量增加6.8噸（相當於4.32億美元），主要是中國市場連續2個月開辦2檔全新黃金ETF，使得今年亞洲新成立的黃金ETF數量累積到7檔。

雖說美元走強及投資人注意力轉向風險資產，使9月金價升勢受到抑制，全球黃金ETF和類似產品的持有部位依舊很高。

WGF投資研究經理佩拉克（Adam Perlak）表示：「金價雖繳出4年來最差單月成績，黃金ETF的投資動能仍在，凸顯出黃金被定位為長期策略性資產。」

金價今年迄今上漲24％，歸因於世界各國政府與央行為振興經濟下刺激猛藥，一旦政經情勢出現不穩，黃金向來被視為抗通膨利器及避險資產。

美元指數料連續2周下滑，加上美國新一輪疫情紓困案談判有了轉機，可望增強黃金抗通膨膨光環，9日國際金價漲幅超過1％。

周五倫敦現貨金價攀漲1.1％，來到每盎司1,914.06美元，周線漲幅0.8％，連續2周收紅。紐約期金漲1.2％，來到每盎司1,917.8美元。

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