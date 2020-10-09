疫情期間，藝文活動該如何兼顧防疫需求和維持國際交流，是一大挑戰。文化部開放藝文團體申請縮短居家檢疫案件，目前有6件專案提出申請，其中鋼琴家特里福諾夫音樂會和馬友友音樂會，經文化部初審後，已提送指揮中心專案審查獲核准。但維也納愛樂管弦樂團音樂會申請案，和波伽利演唱會案兩案，目前已被指揮中心退件。

文化部9日發布新聞稿表示，參照嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫作業規範」及相關規定，文化部及指揮中心針對藝文團體申請縮短居家檢疫案件，除了要求要訂定完備在台行程和防疫計畫，更堅持嚴格審查、把關，並啟動嚴密防疫督導機制等原則。

文化部表示，目前提出申請專案審查案件共6案，包括鋼琴家特里福諾夫音樂會、馬友友音樂會、維也納愛樂管弦樂團音樂會、波伽利演唱會，以及已撤案的中華民國畫廊協會與衛武營國家藝術文化中心申請案。

文化部表示，鋼琴家特里福諾夫音樂會僅涉及藝術家1人來台，而馬友友音樂會申請來台含音樂家馬友友及4位巡演工作人員、音樂家凱瑟琳．史托特等共6人，此兩案皆已提送完整在台行程表和完善的防疫計畫書。

文化部表示，指揮中心裁示，同意特里福諾夫可縮短居家檢疫天數為10天，入境時已依規定出示「3個日曆天內之英文版核酸檢驗陰性報告」，經查驗核准後入境，並以防疫專車前往防疫旅館，目前正在居家檢疫。抵台後第10天將進行第一次採檢，採檢若為陰性，取得報告後隔天才能移動，到第13天再進行第二次採檢，第14天後為一般自主健康管理。

文化部也要求，申請單位應確實依規劃的行程和防疫計畫執行，也啟動防疫督導機制，包括每天2次回報健康情況、親自查核場地動線，並請表演場館、所在縣市衛生局協助相對應配套措施。

至於馬友友音樂會申請案，文化部表示，因馬友友搭乘私人專機來台，經指揮中心同意縮短馬友友和同行4位工作人員居家檢疫天數為7天。合作的音樂家史托特則因為搭乘商務艙來台，且加買前方及側邊座位，指揮中心同意縮短居家檢疫天數為9天。相關防疫計畫、督導機制及配套措施等亦將嚴密執行。

有關維也納愛樂管弦樂團音樂會申請案，指揮中心已於9月22日退件，文化部參採指揮中心意見，考量該團人數眾多，國內移動路徑難以追蹤及監管，相關防疫機制未臻完備，予以駁回。波伽利演唱會案則是因行程尚未定案，也先行退回申請。

文化部強調，經疫情指揮中心核准的案件都經過嚴格審查，且都需符合指揮中心各項規範，文化部也將嚴格執行防疫督導機制，讓國人在安全的環境下，自在享受藝文活動，絕對不可能為特定對象放寬標準。

(中時 )