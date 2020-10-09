中信兄弟開路先鋒王威晨原本是先發第一棒，不過僅守1局上半後就退場，連打擊都沒有，賽後總教練丘昌榮表示，首局守備完後王威晨反應左膝在移動時會痛，目前尚未得知狀況如何，明天是否能正常出賽拚全勤紀錄還要看狀況。

丘昌榮說，「威晨守備下來後說左膝內側，打擊的地方移動時會痛，可能疲勞，或是外側太緊都有可能。」王威晨今年出賽112場，再8場就能完成本季唯一全勤選手，今日雖然沒有打擊，但完整守完一局就算出賽，因此全勤紀錄仍推進中，明天王威晨是否能出賽，還要看明天的狀況，丘昌榮強調還是以身體為主。

王威晨退場後，丘昌榮曾考慮過讓吳東融上場守二壘，原本的二壘手岳東華移防三壘補上王威晨位置，「但東華很少守三壘，志芳在二軍幾乎守三壘，所以就換上志芳。」

潘志芳替補守三壘今日也策動過一次雙殺守備，表現穩定，丘總提到下半季會有希望讓球員輪休的想法，但目前有機會拚下半季冠軍，因此還是會以全力搶勝的模式運作。

(中時 )