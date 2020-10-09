美國國家安全顧問歐布萊恩警告中國大陸，不要企圖以武力奪取台灣，台灣在兩棲登陸是「出了名的困難」。他並呼籲台灣加強國防，「把自己變成豪豬」，因為「獅子通常不愛吃豪豬」。資深媒體人陳揮文吐槽說，大陸不能打飛彈嗎？他甚至不認為大陸會用武力對付台灣，打銀彈就贏了。

陳揮文在《飛碟晚餐 陳揮文時間》節目指出，美國國家安全顧問布萊恩是律師，他沒什麼太多的軍事背景，喊出兩棲登陸很困難，但它一定要兩棲登陸嗎？不能打飛彈嗎？他不認為大陸會打飛彈，甚至不認為大陸會用武力對付台灣，打銀彈就贏了，打飛彈幹嘛？打飛彈反而會讓台灣團結抵抗外侮。

陳揮文認為，美國國家安全顧問的「兩棲登陸難」說法，是要台灣多買一點軍火。他公開講，台灣國防預算占GDP的1%到1.2%，他不滿意，覺得太少。陳揮文笑說，「你就直接講，你要我們買軍火就好了。」

陳揮文舉例表示，美國總統川普就是一個最好例子，川普在各國胡搞瞎搞，意外讓很多國家都團結起來，像加拿大、墨西哥、德國、法國，包括大陸，很多人都討厭川普。川普把NAFTA（北美自由貿易協定）去掉後，他重新跟加拿大、墨西哥談判，之前簽的北美自由貿易協定不要，重簽，你不重簽我就不理你。加拿大、墨西哥都非常依賴美國，他們沒辦法，只好重簽。條件全部重談，吃虧的是加拿大跟墨西哥，但這反而讓加拿大、墨西哥團結。

(中時新聞網)