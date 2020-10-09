亞尼克（左）與小提琴家圖爾維耶（Pierre Tourville）在一起長達26年。（海鵬提供）

當今樂壇最炙手可熱的指揮家亞尼克聶澤賽金（Yannick Nezet-Seguin），自今年3月在美國費城金梅爾藝術中心公演後，就因新冠疫情肆虐全球閉關、取消不少演出。而描述他率領「蒙特婁大都會管弦樂團」長征歐洲6城的音樂紀錄電影《指揮巨星亞尼克》，則將於下月「登台」一饗觀眾。

亞尼克聶澤賽金近年曾3度率團來台，擁有極強大忠實粉絲。該片除一展這位被美國《金融時報》讚美是「最強發電機」指揮家迷人風采，更拍下「蒙特婁大都會管弦樂團」成立35周年時，於8天之內、連續巡演歐洲6城7場的精彩內容。亞尼克同時也是古典樂界同志代表性人物，與伴侶在一起長達26年的他，近年一改過去低調作風，常鼓舞同志朋友要「為自己感到驕傲」。

「蒙特婁大都會管弦樂團」於2017年成立35周年時，在亞尼克率領下，展開了8天之內、連續7場的首次歐洲巡演，加拿大導演尚尼可拉斯歐宏（Jean Nicolas Orhon）不僅扛機隨團拍攝，更費時4年將這些音樂家們的巡演前準備、演出後心聲一一收錄，完美呈現這位「指揮巨星」亞尼克的豐沛才華與驚人魅力。電影11月13日在台上映。

(中時 )