劉子銓（上）與金玄彬打架的戲相當寫實。（CATCHPLAY提供）

獲金馬獎8項大獎提名的電影《無聲》，由實力派演員劉冠廷與新人陳姸霏及劉子銓主演外，亦找來了韓國高人氣神劇《信號》、《屍戰朝鮮》中的天才童星金玄彬共同飆戲，飾演片中透著亦正亦邪、讓人看不透的關鍵學長角色讓他一舉入圍金馬獎最佳男配角。

金玄彬亦表示對台灣印象非常特別，因此次拍攝，他竟意外被「緊急送醫」，片中一場與劉子銓的衝突戲，因角度沒拿捏好，他被一拳打倒在地，讓現場立刻停止拍攝，金玄彬說：「雖然拍攝前有練習打架的角度，但正式開拍時，突然『砰』一聲，我就被銓銓重擊到眼睛，當下倒地、眼睛睜不開，有頭暈、出現黑影等現象，讓劇組非常緊張，趕快安排我去醫院檢查，幸好沒有大礙，照核磁共振的時候，醫生還稱讚我的腦很漂亮，讓我意外又開心。」

提到金玄彬的緊急送醫事件，劉子銓除了大讚他敬業外，也透露了自己當時焦慮的心情，他說：「看到玄彬被劇組帶去掛急診、當天的戲也因為這樣泡湯，心裡真的充滿愧疚，重拍這場戲時，我心理陰影非常大，怎樣都拍不好，但玄彬真的相當敬業，有他不斷鼓勵跟精神喊話，讓我們最後順利完成拍攝，能跟他一起拍戲，也讓我學習到非常多。」電影15日在台上映。

(中時 )