中信兄弟洋投德保拉今日對上統一獅的比賽再繳優質表現，主投8局僅失2分，本季第15勝入袋之外，目前仍穩坐勝投、三振、自責分率的「三冠王」，他賽後特別感謝投手教練佛斯特，認為對他來說是一位「完美的投手教練」。

德保拉現在與季初落差相當大，開季5連敗後一舉拿下8連勝，目前連7場優質先發，賽後奪下本季第15勝，是兄弟陣中穩定洋投，「佛斯特提醒很多細節，能持續贏球也是來自於投手教練每一次的鼓勵。」

佛斯特一路幫助德保拉走出開季連敗低潮，是他蛻變的重要推手，德保拉說，「佛斯特對我來說是滿完美的投手教練，他能直接點出問題，而且一直在我們身後推進大家完成每一項投手該完成的細節，是非常重要的角色。」

「還有一點很重要，沒有一次贏球沒經過跌倒，每個人都有跌倒過才會成功。」德保拉終止連敗之路，更躍居成為投手三冠王，他表示沒有想超越誰，感謝上帝讓他還能健康打球，每一場都拿下勝利，才是最重要的目的。

(中時 )