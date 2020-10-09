圖二：STARRY YEN艷光的六款特色飲品。（Wedgwood提供）

圖三：W Hotel以北歐星空為靈感製作的甜點，黑醋栗凍覆巧克力夾心馬卡龍。（Wedgwood提供）

天氣漸涼、聖誕節將近，今年無緣出國過聖誕，那就製造點異國風聖誕氣氛吧！英國居家精品品牌Wedgwood與W Hotel紫艷酒吧的年度聯名來到最終回，最後一波下午茶，以「STARRY YEN艷光」為題，將北歐星空變成小點心、特色調飲，搭配Wedgwood經典「銀白聖誕」系列，也能感受到濃濃的北歐聖誕氣氛。

Wedgwood「銀白聖誕」系列，以冬青、槲寄生花環、格魯吉雅耶誕樹等為主題，搭配英式花邊點綴，營造出白雪紛飛的耶誕情景，搭配W hotel所製作的精緻小點，彷彿到歐洲喝下午茶般，讓體驗消費者一秒飛歐洲偽出國感。

這次情境設定於北歐，以北歐多彩的星空帶出節慶感，帶來甜點、鹹食各四款，如將極光、燦爛星空收集在一塊的黑醋栗凍覆巧克力夾心馬卡龍、銀河般櫻桃白蘭地巧克力，紅白相間的「草莓橙酒乳酪慕斯」等，放置於Wedgwood銀白聖誕系列、象徵北歐玻璃屋的水晶盒上，視覺與味蕾一次滿足，好拍又好吃

另外搭配6款調酒璀或熱飲，即日起至明年1月3日止，在紫艷酒吧能夠一邊觀賞101，一邊體驗歐洲聖誕氣氛。

(中時 )