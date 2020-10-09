大陸吉林日前發生一起冷眼旁光的社會事件。1男子在醫院大門前遭遇車禍，事後遭到撞飛當場鮮血直流，所有肇事人皆衝進醫院，請求急診醫生能夠前去救援，不料卻遭到拒絕，院方也沒有派出任何醫護人員前去察看，只冷冷丟了1句「快叫救護車」，汽車駕駛無奈之下，只能播電話等待救援，但竟等了40分鐘後，救護車才抵達現場進行救護，令多數人感到冷情冷暖。

根據《成都商報》報導，車禍當天駕駛人正載著自己母親，往吉林大學路上參加聯誼活動，然而突然一輛機車突然衝出，駕駛閃避不急，騎士立即被撞飛數百公尺當場頭破血流，駕駛先行要媽媽到醫院求助醫師前來，自己則趕緊打電話求救，電話中的警消人員則建議，可以請臨近地區的醫院，先行出車急救。

駕駛通完話，也進入醫院尋找母親，只見到母親正在苦苦哀求1位值班女醫生離開崗位，前往車禍現場救助，也要求能夠請幾位醫護人員前往現場，女醫生則回應：「因為急診醫生必須堅守值班崗位，急診處若突然有病患送進來，沒有醫生照看，將會面臨被開除的風險，你們可以趕緊把病患送進來啊！」。女醫生雖經一番解釋，然而駕駛與他的母親，仍是無法理解為何醫生不能前往救援，令當時值班的女醫生相當無奈，但因當天值班台只有她1人，無法離開現場。

院方事後也替這名女醫生辯駁，因當時車禍並非重大事故，女醫生堅持不能離開自己急診的值班崗位，是非常正確的選擇，因為當天若急診室沒有醫生，送來的病患會沒有人可以醫治，也進一部說明，當時駕駛所遭遇的車禍嚴重情形，傷者是還有餘力自行前往醫院就診的。

此文一出，立刻引起網友的熱烈討論，贊同醫生論點表示，「急診裡面任何一個病人在醫生外出救治期間出事了，劃責任這個醫生就是醫療事故」、「醫生本來就不應該離崗」；不贊同醫生的則說，「這麼不人性化的嗎？有傷者在你面前都不能搭把手先搶救」，也有網友覺得，這應該是急救體系部份得再加強，怎麼會怪到醫生和院方頭上呢？

(中時新聞網)