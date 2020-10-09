距離美國總統大選不到1個月，美國總統川普確診新冠肺炎，被喻為美國大選的「十月驚奇」，也為大選投下變數，更令外界相當關注到底川普會不會連任。而美國副總統候選人辯論會7日登場，由現任副總統彭斯對戰民主黨副總統候選人賀錦麗，也引發全球關注。至於美國副總統辯論結束後，川普跟拜登的搜尋聲量結果也跟著出爐了。

臉書粉專「聲量看政治」在8日晚間21時許指出，「根據美國副總統辯論這一仗，目前在Google Trend的google搜尋聲量上，川普僅勝拜登3%。」對此，有網友則認為「Biden的是假數據」，另外也有人說，「現在就事實上來說川普到底是差多少啊！」

然而，根據CNN即時民調顯示，59％的選民認為賀錦麗獲勝，約有38％的受訪者認為彭斯在辯論會的表現較好。民調結果大致符合選民在辯論會前的預期。根據辯論會前的民調顯示，61％的受訪者認為賀錦麗的表現將優於彭斯，36％的選民預期彭斯獲勝。

另外，原定10月15日舉行的第二場辯論會，美國總統辯論委員會發表聲明稱，將破天荒改以視訊形式進行，以保護所有參與辯論人士的健康和安全。但是，川普則稱，他無法接受這類安排，「我在首場辯論擊敗了他（拜登）…我同樣會在第二場辯論擊敗他」，但是「我不會在視訊辯論上浪費時間」。

(中時新聞網)