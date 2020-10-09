劉丹每回現身，都難逃前媳婦楊冪話題。(取自東網)

大陸當紅女星楊冪2018年宣布與劉愷威離婚，5年婚姻遺憾畫下句點，女兒小糯米則由兩人共同撫養。然而日前就有傳大陸綜藝節目，以重金力邀劉愷威帶著6歲女兒一起參與演出，令楊冪得知相當反對，甚至與劉愷威為此大吵，雙方關係陷入冰點。

劉愷威的演員老爸劉丹，昨(8日)為港劇《愛．回家之開心速遞》宣傳，當然也被媒體問到兒子與前媳婦翻臉傳聞。劉丹坦言不只楊冪反對，連兒子也不願讓孫女曝光，指劉愷威不擅長參與綜藝節目，當然也不會想讓女兒參加。

那劉愷威與楊冪翻臉又是怎麼回事呢？劉丹則笑說，怎麼會吵架呢？一個在北京，一個在香港，而且劉愷威一直以來都不想讓女兒參加這類型節目，至今態度也一樣，最後更忍不住乾笑三聲，「傳聞好奇怪，哈哈哈。」

而早前劉愷威親自澄清與楊冪翻臉傳聞，強調自己從頭到尾都沒想過帶女兒亮相節目，與前妻更加沒有爭執，現在只想讓小糯米開心、簡單地生活。

(中時新聞網)