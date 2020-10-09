國內去年發生一次性醫材重消使用的事件，引發各界譁然。為減輕病患負擔，衛福部將推動醫材重消指引，並修正《醫療法》，分階段進行納管。明年起，包含植入物、長期暴露於血液的醫材，以及庫甲氏正疑似個案用過的醫材都不能重新消毒後使用，其餘醫材可彈性處理。後年起罰則將生效，醫院若沒申請就重消，最嚴重會被停業。

衛福部常務次長石崇良表示，有鑑於許多標榜一次性使用的醫材都為高單價產品，例如超音波、內視鏡電燒等，單價動輒數萬元，衛福部為此參考國外規定，訂出重新消毒再使用的指引，盼減輕病患負擔。

石崇良表示，絕對不能重新消毒的醫材有3類，第1類是植入物，如心臟節率器、血管支架等，因這些醫材都是放到身體裡面的，即便取出也不能重複消毒使用；第2類則是長期暴露於血管血液的醫材，例如心導管的導管；第3類則是庫甲氏正疑似個案用過的醫材，因普力昂成分消毒不易，不允許重複使用。

石崇良表示，考量各家醫院的內部管控狀況不一，未來醫院若需重消使用，必須先提出重消的醫材，以及相關配套措施，向衛福部進行申請，衛福部會依據醫院的能力進行核准，不是每家醫院都可以這麼做，某些醫材在A醫院可重消使用，但在B醫院卻可能不被允許。醫院若將醫材重消，必須在醫材比價網上註明是重消的產品，在使用前，醫師也要和病患說明，並取得病患同意。

衛福部預計下周公告重新消毒指引，並開放醫院申請，同時預告《醫療法》修正草案，明訂3類禁止重複消毒的醫材。明年起，3類醫材不可使用的條文會立刻生效，但沒有申請的醫院還是可以重消，有彈性空間。後年起罰則將生效，沒申請重消就擅自重消醫材的醫院，會依《醫療法》開罰，最嚴重可停業。

(中時 )