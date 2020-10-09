星宇航空昨(8)日由桃園飛往賓城的A321neo客機，在檳城機場降落時，疑遭遇側風發生重落地，造成回航班次取消，目前該架飛機停在檳城機場AOG(待料檢修)進行檢修。星宇航空晚間證實，該航班客機並無承載旅客，而是載貨任務，因此並無旅客，目前檢修順利，應該可在凌晨或明早飛回台灣。

對此，星宇航空公關長聶國維表示，該架A321客機昨天飛往檳城時是執行載貨任務，再進行降落時，降落指數稍微超標，但降落時未造成損壞，但為了安全起見，目前飛機停在檳城機場進行檢修中，目前一切相當順利，如果通過檢查，今晚就可以順利起飛回到桃園機場。

星宇航空也證實，目前已將這起飛安事件第一時間通報民航局。公關長聶國維說，本次重落地其實只是比平常數值稍高一些，並未對機件成安全影響，但是為了安全起見，還是先進行檢修後，確定安全無虞才會返回台灣。

星宇航空是由長榮航空前董事長張國煒在2018年創辦，於2020年1月23日正式首航，首航航點為桃園—澳門、桃園—峴港以及桃園—檳城，當天還在桃園國際機場舉行首航儀式，亦意味著星宇航空正式飛上藍天，但星宇航空的在營運初期就連續遇上新型冠狀病毒疫情影響宣布取消2月8日至3月28日的所有澳門航班，造成營收未如預期，儘管外界不看好，星宇航空董事長張國煒仍相當有自信能闖出一片天。

(中時新聞網)