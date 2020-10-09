2020國慶晚會首度在基隆舉行，以「民主台灣 自信前行」為主軸登場。（陳彩玲攝）

2020國慶晚會首度在基隆舉行，以「民主台灣 自信前行」為主軸登場。（陳彩玲攝）

晚上8點，停靠在港邊的「探索夢號」開啟航程，基隆市長林右昌表示，這象徵民主台灣、自信前行。（陳彩玲攝）

2020國慶晚會首度在基隆舉行，蔡英文總統、立法院長游錫坤等人前來為晚會揭開序幕。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

2020國慶晚會首度在基隆舉行，以「民主台灣 自信前行」為主軸登場，蔡英文總統、立法院長游錫堃等人前來爲晚會揭開序幕，現場約有2千多僑名胞特地返國參加晚會，為台灣慶祝生日。

蔡英文表示，今年是第一次有僑生參與演出，現場也有很多僑胞專程回國參加國慶典禮，今年因疫情影響，回國一趟必須要先經歷居家檢疫、自主隔離，相當辛苦，爲表達最高敬意，她邀請僑胞們起身，接受所有人的掌聲，並說「歡迎你們回家！」。

蔡英文說，基隆是台灣頭，也是通往世界門戶，在市長林右昌、立法委員蔡適應帶領下，城市脫胎換骨、換然一新，不僅獲頒為亞洲最佳郵輪母港，其城市改造也讓許多地方成為成為熱門觀光景點，相信基隆會成為國際觀光重要樞紐，把握獨有的歷史特色，融入創意、創新打造新城市，成功與世界接軌。

至於國慶晚位為何舉辦在基隆，游錫堃鬆口表示，是籌備團共同討論，並強調沒有徇私，也不是個人主張，並肯定基隆是優良郵輪的母港，也成為許多年輕人打卡熱門景點，選擇在基隆舉辦是對的決定，他更大讚林右昌為讓國慶有聲有色，盡管疫情嚴峻，仍勇敢的把晚會活動接下。

晚上8點一到，停靠在港邊的「探索夢號」開啟航程，林右昌表示，這象徵民主台灣、自信前行，大船出港、航向世界，是勇敢台灣人的目標 讓基隆有機會展信自信、美好。

(中時 )