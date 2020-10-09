俗稱「核武橄欖球」(Nuclear Football)，內有美國總統啟動核戰密碼與程序的黑色手提包

川普罹患新冠肺炎並不是美國總統首度出現健康問題，1955年時，艾森豪嚴重心臟病發，而接任的甘迺迪因愛迪生氏病（Addison’s disease）和其他疾病，需要大量服用止痛藥。至於甘迺迪的接班人詹森，則在1968年時，曾因流感入院。

此外，還有總統因為心理問題，以致表現受到影響。如尼克森在水門案鬧得沸沸揚揚期間，因為心情抑鬱而酗酒。《富比士》（Forbes）雜誌的分析指出，人生在世，身心難免出狀況，但握有核武的美國總統出了問題，卻可能帶來驚人的後果。

美國總統擁有至高無上的權力，得以動用核武，而這權力在聯邦體系中是少數既不受監察，又不受制衡的。2016年總統大選期間，有多篇文章探討了川普獲得發射核武權力的種種可能。美國首屈一指的核指揮與控管專家布萊爾（Bruce Blair）便警告，川普會很享受徹底控制核武的權力。而就算是在指揮體系內的軍事人員，也沒有抗命的法定權力。

因此，當CNN報導，負責攜帶總統核武認證與發射密碼的一名幕僚新冠肺炎確診時，不禁令人想起，美國總統手上有隨時能動用的驚人軍事力量。萬一俄羅斯核潛艇從百慕達附近發動攻擊，核彈到華府大概只有不到12分鐘，而起碼在短短6分鐘內，美軍就得確認是否遭受攻擊，並立即通報總統。

而總統這時必須決定，要不要報復，還有報復的方式。他必須評估，攻擊警告是否可靠，甚麼因應選項較適當，接著下令軍方動武。只要總統下了命令，整個指揮系統的成員就必須執行。猶如五角大廈核專家米勒（Frank Miller）所說的，「一旦總統下令攻擊，就沒有否決這回事」。

因此，要是總統身心出了問題，那就令人擔憂了。如果他行動遲緩，或是無法當機立斷，還來不及下令，政府可能已經慘遭「斬首」了。相對的，要是總統太快下令反擊，一旦飛彈射出就無法反悔，就算接獲的敵方攻擊警告錯誤，也不可能收回。

分析指出，撇開總統的個性不提，川普最近新冠肺炎確診入院，凸顯出有些事可能出差錯。西北大學醫學中心（Northwestern Medicine）醫療系統發布的報告顯示，芝加哥因新冠肺炎入院醫治的病患中，有1/3出現精神狀態改變的狀況，其中包括精神紊亂和妄想等。

另外，川普的醫生開了重藥，以減輕新冠肺炎對健康的影響。但不幸的是，其中有一種藥是類固醇，而這可能導致部分病患出現焦慮，不安和情緒波動等心理症狀。

只要想到美國總統手裡有可怕的核攻擊大權，就令人不安，禁不住滿心思量，萬一爆發危機，錯誤的判斷或醫藥失能究竟會對決策產生多大的影響。

(中時新聞網)