受到美國好萊塢影視產業青睞投資的一間台灣新創公司HollyGold〈好萊塢國際〉，因執行長吳阮弘將區塊鏈專利商業應用技術與好萊塢影視工業結合，引發產業注目，竟遭到中國不明有心人士整個剽竊，不僅盜用Logo和吳的照片，甚至還搶先在新加坡虛擬貨幣交易所上市，疑似詐騙消費者，業者已在七月向警方報案，並呼籲受害者跟公司聯絡。

「不是我找好萊塢，是好萊塢來找我的。」HollyGold公司執行長吳阮弘表示，自己在創業路上，對區塊鏈技術產生興趣，並在2018年到2019年之間，研發虛擬貨幣的自動販賣機和線上線下的轉換系統，並取得台灣三項專利。

而公司另一位創辦人邱垂鋒，雖為前立委邱創良的兒子，身為政二代，仍白手起家，用自己IT專才與美國的人脈並結合吳阮弘的專利技術，與知名好萊塢川普的文化顧問 Kevin Robl，去年十一月在台北萬豪酒店就成立以區塊鏈商業應用專利技術結合好萊塢全球影視資源，與好萊塢跨界合作，創造好萊塢專屬新代幣商業價值循環體系，共同組成新創HollyGold電影投資公司。也藉由Kevin Robl的影響力，讓奧斯卡等級的後製特效公司base FX、中國電影院…等成為戰略夥伴，該項目更得到眾多好萊塢知名影星的認同與支持，讓HollyGold成為好萊塢最熱門的話題。在不到半年內，HollyGold投資的好萊塢電影已達6部之多。

只可惜吳阮弘沒想到，HollyGold成立的商業模式，當初曾跟許多友人分享，傳出去後卻引來部分台灣人和中國人覬覦，搶先以HollyGold的名義，在中國推出，上了新加坡的虛擬幣交易所，甚至有不明人士拍了一支影片，雇了一位白人男演員，自稱是HollyGold公司的亞太區市場總監，談論數位貨幣在好萊塢電影產業運用的前景。

邱垂鋒表示，今年中有員工發現中國出現仿冒HollyGold的網站和宣傳群組，還想辦法臥底入群，蒐證到對方傳在群組的仿冒影片，由於對方將執行長吳阮弘的照片也放在網站上，讓中國的網友誤認吳是中國仿冒公司的負責人，吳不甘名譽受辱，便在7月28日到轄區報案，控告對方妨害名譽。

針對HolyGold鬧出仿冒風波，美國總統川普的文化顧問Kevin Robl也透過影片表示，全球各產業都遭受新冠疫情的衝擊，好萊塢也不例外；他認為現今5G和串流影音平台等技術的成熟，若能全面利用這些技術加區塊鏈專利商業技術的應用，也許能讓好萊塢發展的瓶頸獲得突破，更有機會翻轉整個好萊塢電影產業的商業模式，Kevin Robl也是基於此理念，才決定和吳阮弘Dior Wu與邱垂鋒Feng Chiu一起投資HollyGold新創電影投資公司。

(中時新聞網)