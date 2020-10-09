富邦悍將、樂天桃猿今（9）日於桃園球場交手，雙方都推出近況不錯的洋將先發，但暴力猿打線在4局下發威，突破富邦先發洋投羅力的封鎖；一舉攻下5分，5局下再接再厲，把羅力打退場。羅力退場後，郭嚴文擊出2分打點一壘安，接著林承飛轟出3分全壘打，猿隊又攻下5分大局；終場則以13比2大勝，並且中止4連敗。

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樂天桃猿洋投卡本特擔任先發投手，拿下本季第9勝。（范揚光攝）

羅力退場後富邦啟動牛棚仍無法止血，猿隊力火全開，繼續攻城掠地。而這也是富邦戰力上的弱點，只要先發投手抵擋不住提早退場，牛棚常無法抵擋對方的攻勢，落後的分數不斷增加。果不其然，猿隊5局下再得5分、6局下再添3分，其中詹智堯擊出一壘安打攻下2分，締造樂天隊史第10000打點。

5局下，樂天桃猿隊郭嚴文擊出2分打點安打，擴大領先差距。（范揚光攝）

猿隊先發投手卡本特在隊友火力支援下投完6局，被擊出7支安打，送出6K，只有1次四壞球，失掉1分。以優質先發內容拿下第9勝（6敗），距離10勝大關僅差1勝，接下來應該還有2次先發機會。反觀羅力則苦舌第10敗（6勝），成了「敗投王」，之前7個球季他每年至少可拿下10勝，今年戰績退步很明顯。

4局下，樂天桃猿隊林立擊出2分打點安打。（范揚光攝）

4局下，樂天桃猿陳晨威擊出2分打點安打，是此役的勝利打點。（范揚光攝）

富邦悍將先發投手羅力主投4局、失7分，吞下今年第10敗。（范揚光攝）

此外，桃猿隊之前苦吞4連敗，無論爭奪下半季冠軍或角逐全年度勝率第一的前景都亮起紅燈，今天拿下這一勝後終於止住頹勢，剩下的最後7場例行賽還可全力衝刺，做最後一搏，爭取另一張總冠軍賽門票。

(中時 )