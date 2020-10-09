美國《洛杉磯時報》8日報導，隨著美國總統大選的腳步逼近，為避免選民的郵寄選票淪為廢票，好萊塢群星不惜全裸上陣、拍攝宣傳影片，以裸體的方式告訴選民「裸票」將成為無效票。其中，喜劇演員莎拉席佛曼(Sarah Silverman)更大膽犧牲，先是雙手捧胸，最後上空敬禮並高呼「美國需要你！」

報導指出，從為「選民登記」大力宣傳，到如今全裸護票，顯示好萊塢名人對政治的關注度大幅上升。抓住這股風潮，支持通訊投票的組織「RepresentUs」發布一段影片，包括沙拉席佛曼、「綠巨人浩克」馬克魯法洛、「黑珍珠」娜歐蜜坎貝爾(Naomi Campbell)香豔上陣，以裸體詮釋裸票如何淪為廢票。

美國各州對於通訊投票的規定略有不同。在賓夕法尼亞等州，投票者必須將選票以保密信封彌封，再將保密信封放入回郵信封後寄出。其目的在於避免選務人員知悉投票者名字與投票選擇。若違反此一規定的選票，將成為「裸票」而不予以計算。

費城民主黨籍選舉委員會主席迪利(Lisa Deeley)更警告，從賓州最高法院曾判決裸票恐無效來看，該州恐損失10萬選票。

因此，「RepresentUs」詼諧地提醒「你可以裸體，但你的選票不行」。沙拉席佛曼則在影片中疾呼「如果你不聽我的話，你的選票將棄若敝屣」；「美國需要你！」隨後，以雙手遮住胸部的她舉手敬禮，卻因為上空而讓觀眾眼睛大吃冰淇淋。

根據統計，這次選舉全美已有逾400萬選民於選前4周透過通訊完成投票。相較於2016年同一時期，投票人數成長逾50倍。學者預測，今年投票率可望上看65%，為1908年以來最高紀錄。

(中時新聞網)