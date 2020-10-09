承包鐵路改建工程局中部工程處所負責「台中都會區鐵路高架捷運化」工程的華盛公司，為避免工期延宕被罰，該公司女特助蘇曉貞竟於2015年7月間教唆小弟擄走鐵改局一名女主管、還強拍她裸照，台中地院今年7月宣判，蘇女被依妨害自由罪判處2年6月刑期，另3名共犯分處1年4月、1年刑期。

判決指出，「台中都會區鐵路高架捷運化」工程於2012年發包興建，其中「CCL531標松竹站、太原站、精武站、五權站及大慶站車站主體工程」由華盛公司得標，但該工程後來因故延宕，鐵改局內部便有人提出是否應對華盛公司依約開罰，更因此掀起「立即開罰」或「完工後再一次算」的不同意見。

檢警調查，中工處該名被擄走的女主管就是主張應該「立即開罰」，其立場引發蘇女不滿，認為女主管太難搞，便找到新竹的盧姓建築業者、再透過新竹一名郭姓刑警協助調查女主管行蹤，原本打算偷拍女主管，卻發現她生活正常，蘇女遂教唆黑道小弟、伺機在中工處宿舍外擄走女主管。

該名女主管被擄到新竹縣竹東鎮火葬場附近的廢棄工寮，不但遭強拍裸照，還被警告「不要多管閒事」，最後被丟包在桃園；而女主管經此遭遇後身心嚴重受創，事後即請調到外縣市。

此事發生後，女主管雖未報案，但檢警接獲情資、深入追查，竟意外查出案外案！檢警發現，華盛公司以10億8000多萬元承包中工處此標案，工程中各階段有逾期情況，但相關文件卻都記載「如期完工」，相當奇怪，檢警進而查出中工處段長林銘益等官員為幫助華盛公司免除罰款，竟偽造相關完工日期，涉嫌圖利廠商。

檢方偵查終結，除起訴擄走女主管的蘇女及相關共犯，另也依圖利、偽造文書等罪起訴林銘益等人，台中地院審理後，依共同剝奪他人行動自由罪判蘇女2年6月刑期，動手擄人的3名小弟分別被處1年4月、1年刑期，而郭姓刑警因洩密遭判刑4月。

此外，法官認為，林銘益等2名公務員本就對工程管理具有裁量權，現有證據不足以認定其涉嫌圖利，判其無罪。

(中時 )