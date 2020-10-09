美國祭出禁令，上個月中開始全面封殺華為晶片取得管道，但陸續有多家晶片供應商向美國申請出貨獲得許可。根據大陸半導體產業媒體集微網報導，有消息人士表示，繼AMD（超微）、Intel（英特爾）之後，台積電也從美國商務部獲得許可證，可以繼續向華為供應一部分成熟製程的晶片產品，其中並不包括手機SoC（系統單晶片）等先進節點產品。

對此台積電回應，客戶傳聞一概不予評論，亦不回應有無申請供貨許可的傳聞。

報導指出，這位消息人士表示，台積電獲得的美國許可證主要涵蓋採用成熟工藝製造的產品，但手機SoC等先進節點產品仍然無法為華為代工。

同時，這位消息人士透露，美國商務部並不會完全封鎖華為，但如果手機處理器晶片和基地站（無線網路）晶片等問題得不到解決，華為將失去最主要的業務，仍然無法恢復原先的元氣，意即華為智慧手機最需要的先進製程在自家麒麟處理器等晶片產品，仍不能透過台積電代工而取得使用。

(中時新聞網)