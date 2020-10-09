孫協志與王仁甫最近搭檔主持民視新節目《幸福保衛戰》，孫協志近日受訪表示這個機會自己等待已久，「大家想到5566可能都覺得我們只會玩遊戲，很多面向比較少去想像，我在這個圈子已經25年，經過許多酸甜苦辣、高高低低，也經歷一段婚姻，人生經歷多，想法自然而然有了轉變」。他坦言離婚後有2年時間曾害怕感情，但現在海闊天空，至於這過程有無「好朋友」夏宇童幫忙，他笑回：「應該是說周遭都給我蠻大影響。」

談到過去與韓瑜結束婚姻帶來的成長，孫協志表示：「是全方面的，我一直開玩笑說，那段婚姻結束讓我等級提升好幾等，不管是心理成熟度，還是對於感情、婚姻的看法，都有徹底改變。」他強調，「我很感謝，因為發生那件事，讓我變得更好」。身旁朋友紛紛結婚生子，他坦言自己也會想，「尤其56我年紀最大，看到孟哲（許孟哲）這樣很開心，但有些事情勉強不來，認真說起來，我比他早結婚，但也結束了，只能說凡事盡力而為，緣分到了自然水到渠成」。是否有閃婚可能？他笑說：「我不曉得耶，隨遇而安囉。」

孫協志（右）在《飢餓遊戲》擁有許多鐵粉。（摘自臉書）

孫協志一直給人敢於拚搏的印象，談到主持一路走來的轉變，他表示：「應該是年紀跟經歷的轉換，過去《少年兵團》、《少年特攻隊》頂著56光環，那時年輕拚命玩，加上膽量大，確實拚出一條路，年輕的孫協志就是真誠、拚命，當時憲哥（吳宗憲）、瓜哥（胡瓜）、玉琳哥（沈玉琳）只要來賓不敢挑戰，就是我上，但這是主持嗎？我覺得自己只是在那個年紀盡力把事情做好。」長期主持與拍戲下來，他身上累積不少傷，右手小拇指逢過6針、手肘磨掉大塊皮、手腕軟骨破裂、腳踝扭傷等，「可怕的是，這些傷好像都好不了，因為外景也要跑」。

「現在最大的改變，拚命的事情我不會想做了，你要能夠說服我，比如做了件危險的事可以幫助到誰，我才會願意去拚，現在更想告訴大家的是生活上的經歷，或是心裡感受的分享。」孫協志認為《幸福保衛戰》是一個很好的轉變契機，他與王仁甫不僅主持，也參與前置規畫，每集節目會邀素人、明星夫妻共4對參與挑戰，過程中，他們引導夫妻來賓說出心裡話，每則故事有血有肉。

孫協志表示：「這麼說好了，我有過一段婚姻，雖然說結果不好，但對我來說，非常感謝那過程，人都是這樣，要經歷過很多事情才會成長，假設未來真的有機會聊到這麼深入，那怕是家庭或情感的主題，或許這方面我可以分享經驗給大家。」現在的他面對生活及工作，態度更開闊。至於未來還想挑戰什麼角色，他回應：「真的很多都想演，流浪漢、壞蛋，或是恐怖片角色，不過扣除客串，除非有很好的劇本，不然應該暫時不會接戲，因為主持每周就占掉不少時間，這次《浪漫輸給你》的客串角色就很不同。」他今年與日本公司合作官方粉絲俱樂部，近期會開啟網站，後續也有相關活動。

(中時 )