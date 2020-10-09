曾於前美國總統歐巴馬時期擔任駐陸大使的資深參議員麥克斯．鮑卡斯（Max Baucus）表示，如果民主黨候選人拜登（Joe Biden）贏得大選，他將以「較為傳統的方式」與北京打交道，大家會看到美中關係將「重新啟動」。

曾在2014年駐節北京的鮑卡斯在接受美媒CNBC專訪時表示，在中國問題上，如果拜登當選，將會看到雙方關係「重新啟動」(Reset)，「你會看到總統採行靜默外交」，「他不會使用他的推特來影響外交政策。相反地，他會用更傳統的方式。」

鮑卡斯說，現在美中之間有很多政治性語言來回激盪，但雙方關係實際沒有那麼糟糕。

民主黨籍鮑卡斯公開表示支持拜登，他說，拜登若當選，將與美國在西方的傳統盟友以及日本、韓國和澳大利亞等國家密切合作，這與川普不斷疏遠盟友有很大的不同。

報導說，拜登在民意調查中持續以相當可觀的優勢領先，周三的副總統辯論之前，他以52.1％對41.4％的民調支持度領先川普超過10％。

尤其在CNBC與Change Research合作的民調更發現，拜登在6大搖擺州支持度全部領先，這對拜登獲得勝選極為重要。

鮑卡斯說，如果拜登獲勝，他會首先處理國內問題，包括解決經濟困境與失業、疫情，再花時間與中國大陸重建關係。

(中時新聞網)