明天10月10日就是雙十國慶日，原因傳出前高雄市長韓國瑜將上台北，參加國慶反台獨活動，但今晚中央軍事校友會總幹事劉志堅證實，韓國瑜市長通知他，因臨時有行程，不克參加。

據消息稱，中華民國中央軍事院校校友總會的「護憲反台獨」活動，將於10日下午3點至5點30分舉行，主辦單位稱，神秘嘉賓中確實邀請韓國瑜出席活動，但稍早接獲韓市長團隊通知，明日不克前來台北參加國慶活動。而該場活動，將在台北市政府前廣場舉行，下午3時至4時沿市府路踩街嘉年華，下午4時至5時30分為國慶禮讚。

而同一天下午，因挺韓國瑜走紅的「挺韓五虎將」和退役少將于北辰等人，下午2點開始也要在新北市三重區的五谷王北街，三級古蹟「先嗇宮」前舉辦國慶慶祝活動。

去年國慶期間，韓國瑜還是高雄市長時，曾舉辦國慶升旗典禮，湧入萬人齊聚高雄展覽館，當時韓國瑜發表10多分鐘演說，內容細數中華民國的光榮歲月、藍綠惡鬥、感嘆社會對立與國家虛耗，並表示他愛國家，愛國旗、愛的國家是中華民國。

(中時新聞網)