共機頻擾台灣西南空域，台灣也派遣軍機應對及廣播驅離。前雄三飛彈總工程師張誠對此分析預言，大陸遲早會發布南海防空識別區。在這之後，國防部長嚴德發也證實，共機擾台，有可能是為劃設南海防空識別區的舖陳。

張誠在政論節目《新台灣加油》中表示，共軍在防空識別區西南角擾台，其實在突顯一件事，對南海主權的看法，11月3日美國總統大選前不會發生，但一定會發生的是，大陸遲早會發布「南海防空識別區」，把南海視為它的防空識別範圍。

張誠指出，大畫東海防空識別區時，結果美國人沒反應，對這件事也不做批評。現在美國對南海防空識別區幾乎一點反應都沒有，如果有反應，早就鬧翻天了。

張誠認為，美國有一架U2偵察機，到黃海去偵測中國大陸的一個軍演，照理說那根本就是在東海防空識別區的範圍內，美國跑到別人防空識別區了，也就是它基本上就是漠視東海防空識別區的存在，也沒有在這件事上做任何文章，這事情就這樣過去了。東海沒有領土爭議，可是南海有領土爭議，中國大陸有一天一定會宣布南海防空識別區。

(中時新聞網)