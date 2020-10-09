美國參謀長聯席會議主席米利8日推文警告美國的對手說，儘管他和其他高層軍官因新冠病毒而被迫自我隔離，但美國的防禦措施並沒有鬆懈，隔離措施對五角大廈保衛美國及其盟友的能力「沒有影響」。

米利發表聲明說：「美國有能力也做好了準備，在隔離期間，參聯會和我保持著持續的溝通，而且指揮鏈保持不變。」

據五角大廈透露，在獲悉美國海岸警衛隊副司令雷伊上將感染新冠肺炎後，「基於謹慎」，米利與參謀長聯席會議副主席海頓上將和陸、海、空及太空軍最高首長從本周早些時候開始自我隔離。

官員指出，雷伊在5日的新冠病毒檢測中呈陽性，接著陸戰隊的助理司令托馬斯上將在6日的檢測中也確診。目前尚不清楚上周末開始出現輕微症狀的雷伊是如何染疫。

美國國防衛生局局長普雷斯中將對媒體說：「從我掌握的現有數據來看，國防部的最高領導層正在遵守並且已經遵守了所有的規範，以保證他們自身及其僚屬的安全。」

自9月27日以來，米利、國防部長艾斯 培和國防部高級官員經常接受檢測。那天，他們在白宮出席一個為獲得「金星」的陣亡將士家人舉行的招待會。總統川普和第一夫人梅蘭妮亞也參加了這項活動。他們在那一周稍晚進行的新冠病毒檢測呈陽性。

(中時 )