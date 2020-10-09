明(10)日就是雙十國慶，對此，中央氣象局指出明日天氣和今日大致相同，沒有太大的變化，仍是持續受東北風影響。桃園以北及東半部雲量多，有局部短暫雨，其他地區仍以多雲至多雲到晴。對此，臉書專頁「天氣風險」指出，這周末水氣將會增強，東半部宜蘭、花蓮到恆春半島的降雨會變得明顯。

根據氣象局資料顯示，明日午後中南部山區有零星短暫陣雨；氣溫方面北部及東半部高溫約26到29度，中南部高溫約32度左右，夜晚及清晨各地稍涼，低溫在22到24度，但中南部需注意日夜溫差大。

而到了周末，位於菲律賓群島附近的東風波動為臺灣附近帶來水氣，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨。氣象局也提醒，周日以前基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海地區及馬祖也有長浪發生的機率，若要進行海邊活動或海上作業需注意安全。

氣象局也預估，下周一至下周三東半部及恆春半島有局部大雨發生的機率，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。到了下周四、五水氣略微減少，但仍以東北風環境為主，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

(中時新聞網)