新竹城隍廟前面，有一攤賣烤香腸的攤販，老闆是一對夫妻，除了賣烤香腸維持家計，也得照顧因為車禍癱瘓的兒子，不過經過熱心網友宣傳，香腸攤生意逐漸好轉，卻傳出攤位遭偷走千元，加上城隍廟整修，香腸攤無法固定擺攤，讓網友相當憂心。

這攤烤香腸主要由一對老夫妻在賣，癱瘓兒會在攤位後面，方便就近照顧，香腸攤經過網友宣傳，原本生意開始漸入佳境，但由於城隍廟整修，很多慕名來買香腸的民眾，找不到攤位，但有位熱心的部落客「ㄚ綾綾」，終於幫忙找到仍在營業的香腸攤。

新竹婆婆香腸攤目前固定位置在土地銀行前(圖片取自/ㄚ綾綾單眼皮大眼睛)

買香腸的人潮不如以往，因為很多人找不到，以為沒有營業，婆婆說因為整修關係，不得已只能在附近尋找空地，幾個月前搬移到新的擺攤地點，即使還是在城隍廟附近，但是沒什麼人知道換地方的消息，生意不像以往熱絡。

現在香腸攤固定擺在土地銀行前面，由於常有從外地來想捧場的網友撲空，不少人公布正確地點，號召網友用「新台幣幫夫妻倆下架香腸」，尤其現在天氣逐漸變涼，讓老伯伯與婆婆、還有兒子可以趕緊回家休息。

(中時新聞網)