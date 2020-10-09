（「帶著茶藝旅行～來一場說走就走的旅行」，今日起在南投世界茶業博覽會-國際工藝茶學苑登場。圖／業者）

國立台灣工藝研究發展中心今（9）日起於「2020南投茶葉博覽會」策畫的國家工藝茶學苑館，以「帶著茶藝旅行」為主題，在會場正中央以六角蜂巢展台，取蜂巢開花吉祥意象，展出國內頂級工藝大師與六個在地工藝社區之時尚生活茶藝精品，可謂是結合工藝五感與美的視覺饗宴。

台灣工藝研究發展中心與行政院農業委員會水土保持局合力推動台灣農村微型工藝產業的培力計畫，拓展全國社區工藝產業之發展，在2020年集聚嘉義茶文化、南投永福社區、南投桐林社區、彰化橋頭社區、高雄寶來協會、新竹柿染等六個與茶相關的社區工藝產業，參與2020南投世界茶業博覽會國家工藝茶學苑盛大展出。

國立台灣工藝研究發展中心主任許耿修表示，南投茶博開幕日以「帶著茶藝旅行」為主題～以行動茶席方式來呈現，並在會場正中央以六角蜂巢展台，取蜂巢開花吉祥意象展出六個社區在地特色之工藝品，透過陶甕音樂表演及社團法人嘉義縣茶文化協進會會員以豪邁、婉約及休閒等茶染服飾走秀，迎接2020南投世界茶業博覽會來自世界各地的來賓，藉由品茗、茶染服飾、社區特色工藝品來一場旅行，感受茶產業的多元發展、體驗在地工藝的美好。

「帶著茶藝旅行～來一場說走就走的旅行」展覽期間自10月9日至10月18日，展覽地點在南投世界茶業博覽會-國際工藝茶學苑。

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