由於投資人繼續關注抗疫財政紓困方案，新一輪財政紓困談判已經重啟，但兩黨對方案規模仍存在分歧。道瓊指數周五一開盤上漲100多點，5大科技股全面上漲不到1%。

截至台北時間9日晚間9點40分左右，道瓊指數上漲162.62點或0.57%、暫報28588.13；那斯達克指數上漲69.06點或0.60%、暫報11490.04點；標普500指數上漲21.27點或0.62%、暫報3468.10點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果上漲0.22%；Alphabet(GOOGLE)上漲0.47%；微軟上漲0.29%；Facebook上漲0.36%；亞馬遜上漲 0.56%。

由於投資人正等待美國進一步財政紓困措施的消息，川普此前一度表示將放棄談判，直至大選之後，隨後又表示正在等待簽署他所謂的刺激法案中的獨立法案。但市場預期美國國會最終將批准新的財政紓困方案以幫助美國經濟復甦。不過，雖然川普改變了近期不談判的立場，但美國眾議院議長裴洛西和共和黨陣營的美國財長梅努欽仍然僵持不下。

最新的就業數據清楚地顯示，美國有必要追加刺激。周四公布的初請失業金人數和上周公布的非農就業數據均顯示，美國的失業水平仍處於歷史高位，同時勞動力市場的復甦正失去動能，投資人擔心，如果沒有進一步的財政紓困支持，美國經濟復甦將停滯不前。

LPL金融股票策略師Jeffrey Buchbinder在研報中表示，如果華府在大規模刺激方案上達成妥協，可能會在10月份給股市帶來驚喜。但隨著選舉日的臨近，這種可能已經越來越低。如果什麼協議都無法達成，對雙方都不太好，但目前參議院正在進行激烈的角逐，這表明在大選日之前達成協議的希望仍然微弱。

BCA Research的分析師表示，川普在民意調查中仍顯著落後於他的民主黨對手拜登，如果現任總統確實輸了，對市場的影響將是喜憂參半。該公司的分析報告稱，民主黨人還將推動採取更多的刺激措施，這將受到股市的歡迎。但是在大選之前批准刺激措施的機會越來越渺茫。

(中時新聞網)